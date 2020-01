കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാള്‍ വിഭജനത്തിന് ഉത്തരവിട്ട കഴ്‌സണ്‍ പ്രഭുവിന്റെ മേശയെ ബംഗാളിന്റെ ചരിത്രബിംബമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ ജഗ്ദീപ് ധാന്‍കര്‍. പുതുവത്സര തലേന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റിലാണ് വിവാദപരമായ പരാമര്‍ശം കടന്നുകൂടിയത്. പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ഗവര്‍ണര്‍ ട്വീറ്റ് നീക്കംചെയ്തു.

ബംഗാളിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള പുതുവത്സര സന്ദേശം റെക്കോഡ് ചെയ്യാനായി രാജ്ഭവന്‍ ലൈബ്രറിയിലാണെന്നും, കഴ്‌സണ്‍ പ്രഭു 1905 ലെ ബംഗാള്‍ വിഭജന ഉത്തരവ് ഒപ്പിട്ട മേശയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു ഗവര്‍ണറുടെ ട്വീറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും ട്വീറ്റില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ഈ ട്വീറ്റിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ പ്രചരിക്കുകയും വിവാദമാവുകയും ചെയ്തു.

ഗവര്‍ണറുടെ ട്വീറ്റ് ബംഗാള്‍ ജനതയുടെ വികാരങ്ങള്‍ മാനിക്കാത്തതാണെന്നായിരുന്നു പലരുടെയും പ്രതികരണം. ബംഗാളിന്റെ കറുത്ത അധ്യായമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 1905 ലെ ബംഗാള്‍ വിഭജനം എങ്ങനെയാണ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഇത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാകുന്നതെന്നും ചോദ്യങ്ങളുയര്‍ന്നു. ഗവര്‍ണറുടെ ട്വീറ്റ് തികച്ചും ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നായിരുന്നു മുതിര്‍ന്ന തൃണമൂല്‍ നേതാവ് സുബ്രത മുഖര്‍ജിയുടെ പ്രതികരണം. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുര്യകാന്ത മിശ്രയും ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പരാമര്‍ശം വന്‍ വിവാദമായതോടെ രാത്രി 7.15 ഓടെ ഗവര്‍ണറുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് ഈ ട്വീറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായി.

1905 ഒക്ടോബര്‍ 16-നാണ് അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന കഴ്‌സണ്‍ പ്രഭു ബംഗാള്‍ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത്. പശ്ചിമ, പൂര്‍വ മേഖലകളാക്കി വിഭജിച്ച നടപടിക്കെതിരെ വന്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളുമുണ്ടായി. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി. രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് 1911 ല്‍ ബംഗാളിനെ വീണ്ടും സംയോജിപ്പിച്ചു.

Content Highlights: bengal governor calls table used by lord curzon for bengal partition as iconic, later removed tweet