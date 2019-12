കൊല്‍ക്കത്ത: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്കു നേരെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. ഗവര്‍ണര്‍ ജഗദീപ് ധന്‍ഖര്‍ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ജാധവ്പുര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ ബിരുദ ദാന ചടങ്ങിന് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം.

ഗവര്‍ണര്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയില്‍ അനുകൂല പ്രതികരണം നടത്തിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ വാര്‍ഷിക ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആരോപിച്ചു. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെത്തിയ ഗവര്‍ണറെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ വളയുകയും ഗോ ബാക്ക് വിളികളുമായി കരിങ്കൊടി കാട്ടുകയുമായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെയും യൂണവേഴ്‌സിറ്റിയെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. ബിരുദദാന ചടങ്ങ് റദ്ദാക്കാന്‍ അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അധികാരികള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. വിദ്യാര്‍ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെങ്കില്‍ വൈസ് ചാന്‍സിലര്‍ രാജിവെക്കണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയാണെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെയും പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പരസ്യമായി, പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എതിര്‍ക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണവ്യസ്ഥ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നതായും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തീകൊണ്ട് കളിക്കരുതെന്ന് എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ക്രമസമാധാനം പാലിക്കണം. ഒരുവിഭാഗം പേരെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തെ നിയമത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

