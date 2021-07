ന്യൂഡല്‍ഹി: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ബംഗാളില്‍ ബി.ജെ.പിയെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് മൂന്നാം തവണയും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് മമത പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ബംഗാളിന് കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങള്‍, വാക്‌സിന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യം എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ചര്‍ച്ചയായെന്ന് മമത പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ആയിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയം. ബംഗാളില്‍ വാക്‌സിന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യവും മരുന്നുകളുടെ കുറവുമുണ്ടെന്ന് മമത പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ബംഗാളിന് ലഭിച്ചത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ജനസംഖ്യക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ബംഗാളിലുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചുവെന്നും അവര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബംഗാളില്‍ നടക്കേണ്ട ചില വികസന പദ്ധതികളും കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായി.

മെയ് മാസത്തില്‍ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച അവലോകനയോഗത്തില്‍ നിന്ന് മമത ഇറങ്ങിപ്പോയതും, പിന്നീട് ബംഗാള്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആലാപന്‍ ബന്ധോപാധ്യയെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോള്‍ മമത അദ്ദേഹത്തെ രാജി വയ്പ്പിച്ച് തന്റെ പ്രത്യേക ഉപദേഷ്ടാവാക്കിയതും വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ബംഗാള്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയിലും ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ വാക്‌പോര് നടന്നിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ മമത ഇന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കമല്‍നാഥുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബി.ജെ.പി സര്‍വ സന്നാഹങ്ങളുമായി പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടും മമതയ്ക്ക് മുന്നില്‍ അടിയറവ് പറഞ്ഞതോടെ ദേശീയതലത്തില്‍ ബി.ജെ.പി വിരുദ്ധ ചേരിയുടെ മുഖമായി അവര്‍ മാറിയിട്ടുണ്ട്.

2024ല്‍ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോള്‍ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ തലപ്പത്ത് മമതയായിരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമാണ്. ഡല്‍ഹി സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ അവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍, യു.പി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവ് എന്നിവരുമായും അവര്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

