കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ക്രമസമാധാന നിലയില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് കത്തയച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍. 2021 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തരമായി കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിക്കണമെന്നും നേതാക്കള്‍ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില കശ്മീരിലേതിനെക്കാള്‍ മോശമാണ്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 15 പ്രകാരം, ബംഗാളില്‍ അടിയന്തരമായി മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ബി.ജെ.പി. ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്- ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എ. സബ്യസാചി ദത്ത പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിക്കണം- ബി.ജെ.പി. കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ സുദീപ് ജയിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടുത്തുതന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും. കഴിഞ്ഞദിവസം പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ വാഹനത്തിനു നേരെ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു.

content highlights: bengal bjp writes to ec asks deployment of central force in state