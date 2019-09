കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളിലെ ബി.ജെ.പി. എം.പി. അര്‍ജുന്‍ സിങിന് നേരേ ആക്രമണം. നോര്‍ത്ത് 24 പര്‍ഗാനയിലെ കങ്കിനാരയില്‍ ഉണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിലാണ് എം.പിക്ക് നേരേയും ആക്രമണമുണ്ടായത്. തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ അര്‍ജുന്‍ സിങിനെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കങ്കിനാര ശ്യാംനഗറില്‍ ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് എം.പിയും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ബാരക്ക്പുര്‍ പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ മനോജ് വര്‍മ്മയാണ് തന്റെ തല തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചതെന്ന് അര്‍ജുന്‍ സിങ് ആരോപിച്ചു. ശ്യാംനഗറിലെ പാര്‍ട്ടി ഓഫീസ് തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച ബി.ജെ.പി. പ്രവര്‍ത്തകരെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇരുവിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ പ്രദേശത്ത് സംഘര്‍ഷമുണ്ടായെന്നും ഇതിനിടെയാണ് എം.പി.ക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്നും മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അര്‍ജുന്‍ സിങിന്റെ കാര്‍ ശ്യാംനഗര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍വെച്ച് ഒരു സംഘം അടിച്ചുതകര്‍ത്തിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്നായിരുന്നു എം.പി.യുടെ പരാതി. എന്നാല്‍ എം.പിയുടെ കാര്‍ അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

മുന്‍ തൃണമൂല്‍ നേതാവായ അര്‍ജുന്‍ സിങ് ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാരക്ക്പുര്‍ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിച്ചത്. എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ പ്രദേശത്ത് ബി.ജെ.പി.-തൃണമൂല്‍ സംഘര്‍ഷം തുടര്‍ക്കഥയായിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും ഇരുവിഭാഗം പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയതും പാര്‍ട്ടി ഓഫീസുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതുമായ സംഭവങ്ങള്‍ നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

