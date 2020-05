കൊല്‍ക്കത്ത: അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുന്ന 'ശ്രമിക്' പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തത്കാലത്തേക്ക് അയക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പശ്ചിമബംഗാള്‍. ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പുനരധിവാസമടക്കമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആവശ്യം. മെയ് 26 വരെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് സര്‍വീസ് അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് റെയില്‍വേയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ദുരിതാശ്വാസ, പുനരധിവാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല്‍ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മെയ് 26 വരെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് 'ശ്രമിക്' പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ അയയ്ക്കരുതെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.- ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജീവ സിന്‍ഹയാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന് കത്ത് അയച്ചത്.

ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി പശ്ചിമബംഗാള്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുകയും മുന്‍കൂര്‍ ദുരിതാശ്വാസമെന്ന നിലയില്‍ 1000 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം പശ്ചിമബംഗാള്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനായി വേണ്ടത്ര ട്രെയിനുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ശ്രമിക് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ക്ക് എത്തേണ്ടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.

