ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മെട്രോ സര്‍വീസുകള്‍ ആറു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴിന് പുനരാരംഭിക്കുമ്പോള്‍ സ്‌റ്റേഷനുകളിലടക്കം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ബെല്‍ജിയന്‍ മലിനോയ്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട നായ്ക്കളുമുണ്ടാവും. അല്‍ഖ്വെയ്ദ ഭീകരന്‍ ഒസാമ ബിന്‍ ലാദനെ വധിക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ നടത്തിയ നീക്കത്തില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചത് ഈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട നായ്ക്കളായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 61 ബെല്‍ജിയന്‍ മെലിനോയ്‌സ് നായ്ക്കളെ സി.ഐ.എസ്എഫ്. ആദ്യം നിയോഗിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത് ഡല്‍ഹി മെട്രോയിലാണ്. ഈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട നായ്ക്കളെ സുരക്ഷാ ദൗത്യത്തിനായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് നിയോഗിക്കുന്നത്.

ഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളിലാവും ഇവ ആദ്യമായി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. പാകിസ്താനിലെ ഒളിത്താവളത്തിലെത്തി ബിന്‍ ലാദനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കെയ്‌റോ എന്നുപേരുള്ള ബെല്‍ജിയന്‍ മലിനോയ്‌സ് നായ ആയിരുന്നു.

മണം പിടിക്കല്‍, ആക്രമണം, കാവല്‍ എന്നീ ദൗത്യങ്ങള്‍ കൃത്യതയോടെ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന നായകളാണ് ഇവ. ജെര്‍മന്‍ ഷെപ്പേഡ്, ലാബ്രഡോര്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് മാത്രമെ ഉണ്ടാകൂവെന്ന് പരിശീലകര്‍ പറയുന്നു. സിഐഎസ്എഫില്‍ ഒരു നായയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരാളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. എന്നാല്‍ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത പരിഗണിച്ച് ഒരു നായയ്‌ക്കൊപ്പം രണ്ടുപേരെ നിയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനം. മറ്റുനായ്ക്കള്‍ക്ക് നാല് മുതല്‍ ഏഴ് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം വരെ നടക്കാന്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ഇവയ്ക്ക് 40 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഭീകരാക്രമണവും മറ്റും നടത്താന്‍ വരുന്നവരെ മണംപിടിച്ച് കണ്ടെത്തി ആക്രമിക്കും.

രാജീവ് ചൗക്ക്, കശ്മീരി ഗേറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളിലെല്ലാം സിഐഎസ്എഫിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. മോഷണ കേസുകളിലും തുമ്പുണ്ടാക്കാന്‍ ഇവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് സിഐഎസ്എഫിന്റെ നീക്കം. നാല് മണിക്കൂര്‍ വീതമുള്ള വിവിധ ഷിഫ്റ്റുകളിലാവും ഇവ ഡല്‍ഹി മെട്രോയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക. അണ്‍ലോക്ക് നാലാംഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ് വരുത്തിയതോടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ മെട്രോ സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്.

