ബംഗളൂരു: കർണാടക - മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തി ജില്ലയായ ബെലഗാവിയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥ. കർണാടക സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി സാംഗൊളി രായണ്ണയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് കേടുപാട് വരുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കന്നഡ രക്ഷണ വേദി പ്രവർത്തകർ ബെലഗാവിയിൽ മെഗാ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും വഷളായത്. കന്നഡ സാസ്കാരിക സംഘടനകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ ദേശീയ പാതയിൽ തടഞ്ഞ് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ബെലഗാവിയിൽ സെക്ഷൻ 144 പ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനാജ്ഞ ഡിസംബർ 22 വരെ നീട്ടി.

പ്രതിമയെ ചൊല്ലി നേരത്തെ തന്നെ പ്രദേശത്ത് സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കന്നഡ രക്ഷണ വേദി പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ച് ബെലഗാവിയിൽ എത്തിയതോടെയാണ് പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത്. ബെലഗാവി ജില്ലയിലേതിന് സമാനമായിത്തന്നെ കർണാടകയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.

കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി സാംഗൊളി രായണ്ണയുടെ പ്രതിമ ബെലഗാവിയിൽ ചില മാറാത്ത സംഘടനകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് കന്നഡ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം. ഇതിന് സമാന്തരമായി ബംഗളൂരുവിൽ ശിവജി മഹാരാജിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ഇതോടെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ തർക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് അനിഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബെലഗാവി ജില്ലയെ ചൊല്ലി നേരത്തെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകയും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മറാത്തക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള, ഭാഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ജില്ല എന്ന നിലയിൽ ബെലഗാവിയെ കർണാടക ഉപേക്ഷിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയോട് ലയിപ്പിക്കണമെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ കർണാടക സർക്കാർ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല.

