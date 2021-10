പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാർപാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഒന്നേ കാൽ മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ നടത്തിയത്. ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റോമിലെത്തിയ മോദി വത്തിക്കാനിൽ എത്തി മാർപാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയ്ക്ക് പേപ്പല്‍ ഹൗസിലെ ലൈബ്രറിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. മാർപാപ്പയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. 1999ല്‍ പോപ് ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഒരു പോപ്പിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നത്.

മോദിയും ഫ്രാന്‍സിസ് മാർ പാപ്പയും വത്തിക്കാനില്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ | ഫോട്ടോ: https://twitter.com/narendramodi

ഇതോടെ മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്ര മോദി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, ഐകെ ഗുജറാൾ, അടൽ ബിഹാരി വാജ്പെയ് എന്നിവരാണ് നേരത്തെ മാർപാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ.

1955 ജൂലായിലാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ഗോവയുടെ വിമോചനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായത്. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വെച്ചാണ് ഗോവയിൽ നടക്കുന്നത് മതപരമായ വിഷയമല്ലെന്നും അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണെന്നും നെഹ്റു പോപ്പിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. നെഹ്റുവിന്റെ കൂടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സന്ദർശനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

1981ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് മാർപാപ്പയുമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. 1997ൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെ ഐകെ ഗുജറാളും, 1997ൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പെയും മാർപാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയുണ്ടായി.

ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനം

പോൾ നാലാമൻ മാർപാപ്പയാണ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ മാർപാപ്പ. 1964ലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത്. മുംബൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന തിരുവത്താഴം ചടങ്ങിനാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. 1986 ഫെബ്രുവരിയിലും 1999ലും ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. 1999ൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പെയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത്.

ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്റെ 1999ലെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങളുയർന്നിരുന്നു. സംഘപരിവാർ സംഘടനകളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മാർപാപ്പ മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധങ്ങൾ. വിഎച്ച്പി നേതാവ് ആചാര്യ ഗിരിരാജ് കിഷോറിന്റെ മാർപാപ്പയ്ക്കെതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ബിജെപിയ്ക്കകത്തു പോലും വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു.

ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പയ്ക്കൊപ്പം നായനാരും പിണറായി വിജയനും | Photo: https://twitter.com/RajeevSrinivasa (ഇടത്)

കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയവരിൽ ഇകെ നായനാരും പിണറായിയും

മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇകെ നായനാരും മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. 1997ലായിരുന്നു നായനാർ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനെ സന്ദർശിക്കുന്നത്. അന്ന് ഒരു ഭഗവത് ഗീതയായിരുന്നു പോപിന് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ഒരു ജപമാലയായിരുന്നു നായനാർക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ആ ജപമാല അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സന്ദർശനത്തിൽ ഭാഗമായിരുന്നു.

ഒക്ടോബർ 2019ൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന വി മുരളീധരനും മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഭഗവത് ഗീതയായിരുന്നു വി മുരളീധരൻ മാർപാപ്പയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.

മാര്‍പാപ്പയ്ക്ക് ഉപരാഹങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന മോദി | photo: AP

സമ്മാന കൈമാറ്റം

ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സമ്മാനിച്ചത് വെള്ളിയില്‍ തീര്‍ത്ത മെഴുകുതിരി പീഠവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകവുമായിരുന്നു. ബൈബിളില്‍ പ്രതീക്ഷയുടെ അടയാളമായ ഒലിവില ചില്ല പതിച്ച വെങ്കല ഫലകമായിരുന്നു മോദിക്കുള്ള മാർപാപ്പയുടെ സമ്മാനം.

