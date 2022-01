ന്യൂഡല്‍ഹി: തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ ആകാശത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഡ്രോണുകള്‍ വിസ്മയം തീര്‍ത്തപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി നിവാസികള്‍ക്ക് അത് പുത്തന്‍ അനുഭവമായി. റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ സമാപനം കുറിക്കുന്ന ബീറ്റിങ് റിട്രീറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ഡ്രോണ്‍ ലേസര്‍ ഷോ നടന്നത്.

ഡല്‍ഹി വിജയ് ചൗക്കില്‍ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ ആയിരുന്നു ആയിരം ഡ്രോണുകള്‍ അണിനിരന്ന ഡ്രോണ്‍ ലേസര്‍ ഷോ. പത്ത് മിനിട്ട് നീണ്ടുനിന്ന പരിപാടിയില്‍ രാജ്യം തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മ്മിച്ച ഡ്രോണുകളാണ് പൂര്‍ണമായും ഉപയോഗിച്ചത്. മനോഹരമായ സംഗീതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടവും ത്രിവര്‍ണ പതാകയും മഹാത്മഗാന്ധിയുടെ ചിത്രവും സിംഹ മുദ്രയുമെല്ലാം ഡ്രോണുകള്‍ ആകാശത്ത് തെളിയിച്ചു.

#WATCH | Drone show during the Beating Retreat ceremony at Vijay Chowk, Delhi pic.twitter.com/rRDhDsPevc — ANI (@ANI) January 29, 2022

ബോട്ട്‌ലബ് ഡൈനാമിക്‌സ് എന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പിന്റെയും ഡല്‍ഹി ഐ.ഐ.ടിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഡ്രോണ്‍ ഷോ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ കീഴിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.

#WATCH | 1000 Made in India drones make different formations as part of the Beating Retreat ceremony at Vijay Chowk, Delhi pic.twitter.com/aSrE5krh0R — ANI (@ANI) January 29, 2022

ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക ബാന്‍ഡുകളുടെ സംഗീതവും പരിപാടിക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രൊജക്ഷന്‍ മാപ്പിങും ഒരുക്കി.

#WATCH | Laser projection narrates India's freedom struggle and its journey since Independence during the Beating Retreat ceremony at Vijay Chowk, Delhi pic.twitter.com/0Hc2XiT1h3 — ANI (@ANI) January 29, 2022

