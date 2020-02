ന്യൂഡല്‍ഹി: മാനസിക പിരിമുറുക്കം അകറ്റാന്‍ സുംബ നൃത്തവുമായി ബെംഗളുരു പോലീസ്. സുംബ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ബെംഗളുരു പോലീസിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

മാനസിക പിരിമുറുക്കം അകറ്റുന്നതിനുള്ള താളചലനം എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സുംബ ചെയ്യാന്‍ പരിശീലിക്കുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 25 അംഗങ്ങളുള്ള സംഘം പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ പരിപാടിയില്‍ പങ്കാളികളാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കള്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.

Content Highlights: Beat the Stress with Zumba; Banglore police aims to use Zumba as stress buster