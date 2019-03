മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സഖ്യത്തിലെത്തിയിട്ടും ബിജെപിക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത്‌ ശിവസേന അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. 2014-ല്‍ നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നോളൂ എന്നാണ് ശിവസേന ബിജെപിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

കശ്മീര്‍ താഴ് വര, രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന് വരും. മെയ് 23-ന് ജനങ്ങളുടെ മന്‍കി ബാത്ത് പുറത്ത് വരുമെന്നും ശിവസേന ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. പാര്‍ട്ടി മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് എന്‍ഡിഎ സഖ്യ കക്ഷിയായ ശിവസേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ജനങ്ങളെ അധികകാലം വിഡ്ഡികളാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഉത്തരംലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ബാലറ്റ് ബോക്‌സിലൂടെ അവര്‍ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമെന്നും സാംനയില്‍ പറയുന്നു.

രാമക്ഷേത്രം,കശ്മീര്‍ തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന വിമര്‍ശനവുമായി നേരത്തെ ശിവസേന അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

2019 ആയിട്ടും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങള്‍ ചോദിക്കുമ്പോള്‍ ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

