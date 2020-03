ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കോവിഡ് -19 രോഗബാധ വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇതിനെ നേരിടാന്‍ ജനങ്ങള്‍ തയ്യാറാവണമെന്നും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയില്‍ ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാവരുതെന്നും കെജ്രിവാള്‍ ട്വീറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഇരട്ടിയോളമായി. അതിനാല്‍ വരും ദിവസസങ്ങളില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാവുന്ന വര്‍ധനവിനെ നേരിടാന്‍ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം. ഒരു രാജ്യമെന്ന് നിലയ്ക്ക് ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കാനും ശക്തരാവാനുമുള്ള സമയമാണ് ഇത്. എല്ലാവരും പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കണം.- കെജ്രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The number of Covid-19 cases in India has doubled in less than a week. We should be prepared to see a surge in cases but we must not panic. It is the time to be strong and united as a nation. We must support one another.#DelhiFightsCorona #IndiaFightsCorona