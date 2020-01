ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇറാഖിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം. ഇറാഖിലൂടെയുള്ള ആഭ്യന്തര യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ നിർദേശിച്ചതായും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇറാഖിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകള്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. യു.എസ്-ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം പുകയുന്നതിനിടെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇറാഖിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഇറാഖിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള്‍ ഇനിയൊരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. ഇറാഖില്‍ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. രാജ്യത്തിനകത്തുകൂടിയുള്ള യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കണം. ബാഗ്ദാദിലെ എംബസിയും എര്‍ബിലിലെ കോണ്‍സുലേറ്റും സാധാരണരീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും രവീഷ് കുമാര്‍ ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം ഇറാന്‍, ഇറാഖ്, ഗള്‍ഫ് വ്യോമമേഖലകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി ഉന്നതവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എ.എന്‍.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇറാഖില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതില്‍ ഏറിയ പങ്കും ജോലിചെയ്യുന്നത് നിര്‍മാണ മേഖലയിലാണ്.

content highlights: be alert, india issues advisory to indians in iraq