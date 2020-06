ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പടക്കം എല്ലാ കടകളും തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ച് രാജ്യം അണ്‍ലോക്ക്1-ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടി. അതേസമയം, അതിര്‍ത്തികള്‍ ഒരാഴ്ച അടച്ചിടുമെന്നും പാസുള്ളവരെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ അറിയിച്ചു.

അതിര്‍ത്തികള്‍ തുറക്കണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ കെജ്‌രിവാള്‍ പൊതുജനങ്ങളില്‍നിന്ന് അഭിപ്രായവും തേടി. അതിര്‍ത്തികള്‍ തുറക്കുന്ന നിമിഷം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് ചികിത്സക്കായി ആളുകളെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായി 9,500 കിടക്കകള്‍ ഡല്‍ഹിയിലുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കോ ആര്‍ക്കെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്കൊരു കിടക്കയുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കാന്‍ കഴിയും.' കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഡല്‍ഹി. ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളില്‍ രോഗബാധിതരുള്ള ഡല്‍ഹിയില്‍ 470 മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌.

ഡല്‍ഹിയില്‍ തുറക്കുന്നവ ഇതാണ്...

ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകളും സലൂണുകളുമടക്കം തുറക്കുമെങ്കിലും സ്പാകള്‍ തുറക്കാന്‍ അനുമതിയില്ല

എല്ലാ മാര്‍ക്കറ്റുകളും തുറക്കും

കേന്ദ്ര മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച രാത്രി ഒമ്പത് മുതല്‍ പുലര്‍ച്ച അഞ്ചുവരെയുള്ള കര്‍ഫ്യൂ ഡല്‍ഹിയിലും നടപ്പാക്കും

ഷിഫ്റ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും പുനരാരംഭിക്കും

പിന്‍സീറ്റില്‍ ആളെ കയറ്റി ഇരുചക്ര വാഹന യാത്ര അനുവദിക്കും

തിയേറ്ററുകളും സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കില്ല.

