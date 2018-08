മുംബൈ: അക്കൗണ്ടുകളില്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ബാങ്കുകൾ പിഴയായി ഈടാക്കിയത് 5,000 കോടി രൂപ. 21 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും മൂന്ന് പ്രധാന സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും ചേര്‍ന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും തുക ഈടാക്കിയത്

ഇതില്‍ പകുതിയോളം, ഏതാണ്ട് 2,433.87 കോടി രൂപ ഈടാക്കിയത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ബി.ഐ)യാണ്.

മൂന്ന് പ്രധാന സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളായ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി (590.84 കോടി), ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് (530.12 കോടി), ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ (317.6 കോടി) എന്നിവർ ചേർന്ന് 30 ശതമാനവും മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ചേർന്ന് 20 ശതമാനവും ഈടാക്കി.

എസ്.ബി.ഐ 2012 ല്‍ പിന്‍വലിച്ച മിനിമം ബാലന്‍സ് മെയിന്റനന്‍സ് 2017 ഏപ്രില്‍ 1ന് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ബേസിക് സേവിംഗ്‌സ് ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ്, പ്രധാന മന്ത്രി ജന്‍ ധന്‍ യോജന എന്നീ പദ്ധതികളിലൂടെ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചവര്‍ മാത്രമേ മിനിമം ബാലന്‍സ് മെയിന്റനന്‍സ് പരിധിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ.

