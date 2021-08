ധാക്ക: താലിബാനില്‍ ചേരാന്‍ ഏതുവിധേനയും അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ എത്തിച്ചേരണമെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്‍മാര്‍ ഇന്ത്യവഴി നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പ്. ധാക്ക പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ ഷക്കിഫുള്‍ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് അതിര്‍ത്തിയില്‍ ബി.എസ്.എഫ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. അതേസമയം എത്രപേരാണ് ഇതിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന കൃത്യമായ വിവരം കൈവശമില്ലെന്നും ഷക്കിഫുള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുവരെ അത്തരം ശ്രമം നടത്തിയതിന് ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ബി.എസ്.എഫ് സൗത്ത് ബംഗാള്‍ ഡി.ഐ.ജി എസ്.എസ്. ഗുലേരിയ പ്രതികരിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരമൊരു സന്ദേശം ലഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുള്ള യുവാക്കളോട് താലിബാനില്‍ ചേരാന്‍ നേരത്തെ ആഹ്വാനമുണ്ടായിരുന്നു. താലിബാന്‍ അഫ്ഗാന്‍ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതില്‍ ബംഗ്ലാദേശിലെ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ചില സംഘടനകള്‍ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചത്.

മുന്‍പും ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്ന് താലിബാനില്‍ ചേരാന്‍ യുവാക്കള്‍ നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും സ്ഥിതിഗതികള്‍ സൂക്ഷമമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ വിസ ലഭിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാണ് അഫ്ഗാനിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന. ഇതിന് പുറമേയാണ് അനധികൃതമായി നുഴഞ്ഞ് കയറാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

കടപ്പാട് - IndiaToday

Content Highlights: Bangladesh warns india that radicals are trying to enter Afghanistan via India