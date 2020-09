ചെന്നൈ: മെഡിക്കല്‍ എന്‍ട്രസ് പരീക്ഷ 'നീറ്റ്' നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി.എം.കെ. പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. സ്റ്റാലിന്‍. തിങ്കളാഴ്ച തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയില്‍ 'നീറ്റ് നിരോധിക്കുക, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ രക്ഷിക്കുക' എന്നെഴുതിയ മാസ്‌ക് ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നീറ്റ് പരീക്ഷയെ നിരവധി ജീവനുകളെടുത്ത 'ഗില്ലറ്റിന്‍' എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

"തലൈവര്‍ കലൈഞ്ജരുടെ സമയത്താണ് സമാചാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളുടെ പഠന ഭാരം കുറക്കുകയും അറിവ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതല്‍ കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷയില്‍ വിജയിക്കുകയും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനും വേണ്ടുന്ന നൈപുണ്യങ്ങള്‍ നേടാനും സാധിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതിന് നേരെ എതിരാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം."

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, നീറ്റ് പരീക്ഷ, നോട്ട് നിരോധനം, ജി.എസ്.ടി. തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങളില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ പാര്‍ട്ടി ബി.ജെ.പി. നിലപാടുകള്‍ക്കെതിരേ നില്‍ക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

"കാര്യക്ഷമവും കൃത്യമായ വികസനത്തിനുമായി ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മാതൃഭാഷ, ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ്, വിജയ ശതമാനം, കൊഴിഞ്ഞ് പോക്ക് ഇവയെല്ലാം ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം നയം രൂപീകരിക്കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ മറ്റ് ഭാഷകളെ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്." എന്നാല്‍ പുതിയ നയത്തിലൂടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ സാധ്യതകളേയും ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ന്യൂസ് 18-ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സ്റ്റാലിന്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

