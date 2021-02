ചെന്നൈ: പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ചെന്നൈയിലെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയില്‍ കറുത്തമാസ്‌കിന് വിലക്ക്. നെഹ്രു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പരിപാടി നടന്നത്. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ കറുത്ത മാസ്‌ക് ധരിക്കരുതെന്നാണ് പോലീസ് നിര്‍ദേശം. അതേസമയം ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നില്ല.

നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നെഹ്രു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിര്‍വഹിച്ചത്‌. സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് നിര്‍ദേശം ബാധകമാക്കിയത്‌.

കര്‍ഷക സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന വേദിയില്‍ കറുത്ത മാസ്‌ക് ധരിച്ചെത്തി പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്താനുളള നീക്കമുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് പരിശോധന ശക്തമാക്കുകയും കറുത്ത മാസ്‌ക് ധരിക്കരുതെന്ന നിര്‍ദേശവും നല്‍കിയത്.

Content Highlights: ban for Black mask in PM Modi's official program at Chennai