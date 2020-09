ചെന്നൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ എഴുപതാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ചെന്നൈയിലാണ്‌ സംഭവം. ഹീലിയം ബലൂണുകളും പടക്കങ്ങളുമുപയോഗിച്ചുള്ള ആഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റത്.

പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഹീലിയം ബലൂണുകളും പടക്കങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. 100 ബലൂണുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിവിടാനാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പദ്ധതിയിട്ടത്. പടക്കത്തില്‍ നിന്നുള്ള തീപ്പൊരി മൂലം ഹീലിയം ബലൂണുകള്‍ക്ക് തീ പിടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചിതറിയോടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ചിലര്‍ തീ അണയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും കാണാം. 12 പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്ന് ബിജെപി തമിഴ്‌നാട് യൂണിറ്റ് അംഗത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അനുമതിയില്ലാതെ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഹീലിയം ബലൂണാണോ അതോ ഹൈഡ്രജന്‍ ബലൂണാണോ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് പോലീസ് പ്രതികരിച്ചു. സാമൂഹിക അലകം പാലിക്കാത്തതിനും നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിനും കേസെടുത്തെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

More than a dozen BJP workers injured in an explosion in Chennai as fireworks strike helium balloons they held during celebrations on PM Modi's birthday. The gathering was in violation of prohibitory orders in the city.. pic.twitter.com/WMPB7n1Rb2