ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനിലെ ബാലാകോട്ടില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന മിന്നലാക്രമണത്തിലൂടെ തകര്‍ത്ത ജെയ്ഷേ മുഹമ്മദ് പരിശീലന കേന്ദ്രം വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചതായുള്ള വാര്‍ത്ത സ്ഥീരീകരിച്ച് കരസേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത്. ഇവിടെനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് 500 തീവ്രവാദികള്‍ നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെയാണ് പാകിസ്താന്‍ ബാലാകോട്ടിലെ ഭീകര കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത്. അതിന്റെ അര്‍ഥം ഇവിടത്തെ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോയതും ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും തിരികെവന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിച്ചതും- ബിപിന്‍ റാവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കുകയും ജമ്മു കശ്മീരിനെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്താന്റെ പിന്തുണയോടെ ജെയ്ഷേ മുഹമ്മദ് ഇവിടത്തെ ഭീകരകേന്ദ്രം പുനരാരംഭിച്ചതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യന്‍ നടപടികള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് പാകിസ്താന്‍ ഇളവ് വരുത്തിയതായും വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞെ ഫെബ്രുവരി 27നാണ് വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ബാലാകോട്ടിലെ ജെയ്ഷെ കേന്ദ്രം ബോംബിട്ട് തകര്‍ത്തത്. ഫെബ്രുവരി 14ന് കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ നടന്ന സ്ഫോടനത്തില്‍ 40 സി.ആര്‍.പി.എഫ് ജവാന്‍മാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇന്ത്യ ഈ സൈനിക നീക്കം നടത്തിയത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വലിയ വിള്ളലുകളുണ്ടായിരുന്നു.

