പട്ന: ബിഹാറിലെ സർക്കാർ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ദുരിതമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നല്ല ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ആവശ്യത്തിന് ശുചിമുറികളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പലരും ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതായി ദി പ്രിന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു തിരിച്ചുവരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കായാണ് സർക്കാർ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. 14 ദിവസം കേന്ദ്രത്തിലും ശേഷം 7 ദിവസം വീടുകളിലും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഇതിനായി സ്കൂളുകളടക്കമുളള കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 7840 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 6.4 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം 50 ട്രെയിനുകളിലായി 60,000 തൊഴിലാളികളാണ് ബിഹാറിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇവരെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നവരേയും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരേയും ഒരേ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയും ഇവിടെ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട്. 240 പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ 2 ശുചിമുറികൾ എന്നതാണ് പല കേന്ദ്രങ്ങളിലേയും രീതി, കൂടാതെ മോശം ഭക്ഷണവും ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവുമുണ്ടെന്ന് താമസക്കാർ പരാതി പറയുന്നു. ബക്സറിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ താമസക്കാർ നല്ല ഭക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു. സമസ്തിപുരിലെ സെന്ററിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളം പോലും കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് താമസക്കാരുടെ പരാതി.

അതേസമയം, പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി താൽക്കാലിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കണമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിനോദത്തിനായി നർത്തകരെ എത്തിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു.

