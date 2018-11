മഥുര: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുരയില്‍ ട്രെയിനില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ അമ്മയുടെ കൈയില്‍നിന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന് അവിശ്വസനീയ രക്ഷപ്പെടല്‍. തിരക്കിനിടയില്‍ പിന്നില്‍നിന്ന് ആരോ സ്ത്രീയെ പിടിച്ച്തള്ളിയപ്പോള്‍ ഇവരുടെ കൈയില്‍നിന്ന് കുഞ്ഞ് വഴുതിപ്പോയതാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കുഞ്ഞ് ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ ഉടന്‍ ട്രെയിന്‍ നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയതിനാല്‍ കുട്ടിയെ എടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാല്‍ ട്രെയിന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വിട്ടുപോയപ്പോള്‍ പോറല്‍ പോലുമേല്‍ക്കാതെ ട്രാക്കിന് നടുവില്‍ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെയാണ് ഏവരും കണ്ടത്. ട്രാക്കിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരന്‍ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

#WATCH: One-year-old girl escapes unhurt after a train runs over her at Mathura Railway station. pic.twitter.com/a3lleLhliE

Content Highlights: Baby girl survives after train runs over her at Mathura station, Miraculous escape