ജയ്പുര്‍: പ്രസവത്തിനിടെ നഴ്സ് ശക്തിയായി പുറത്തക്കു വലിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന കുട്ടി രണ്ടായി മുറിഞ്ഞു. മുറിഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ കുടുങ്ങി. രാസ്ഥാന്‍ ജയ്‌സാല്‍മറിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിക്കെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രംഗത്ത്.

രാംഗഢിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ കുഞ്ഞിന്റെ മറുപാതിയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് തന്നെ റഫര്‍ ചെയ്തെന്നു കുട്ടിയുടെ മാതാവായ ദീക്ഷ കന്‍വാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ പിഴവ് സംഭവിച്ച വിവരം ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാരോ നഴ്‌സുമാരോ ദീക്ഷയെയോ ഭര്‍ത്താവിനെയോ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. പകരം പുറത്തു വന്ന കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാഗം ഒളിപ്പിക്കാനാണ് അവര്‍ ശ്രമിച്ചത്.

പ്രസവം നടന്നെന്നും മറുപിള്ള ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നുമാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങള്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് തിലോക് ഭാട്ടി ആരോപിക്കുന്നു.

റഫര്‍ ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഉമൈദ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് യഥാര്‍ഥ സംഭവം ഇവരറിയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ദമ്പതിമാര്‍ പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗുരുതര അനാസ്ഥമൂലം ജീവന്‍നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസുകാര്‍ രണ്ട് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തു. രാംഗഢിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കുട്ടിയുടെ പുറത്തു വന്ന ശരീരഭാഗം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

