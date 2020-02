ന്യൂഡല്‍ഹി: അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലും താരമായി 'കുഞ്ഞ് കെജ്രിവാള്‍'. രാംലീല മൈതാനിയില്‍ നടന്ന ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ അതേശൈലിയില്‍ വസ്ത്രവും തൊപ്പിയും കണ്ണടയും മഫ്ളറും അണിഞ്ഞ്, 'ബേബി മഫ്‌ളര്‍മാന്‍' എന്ന പേരില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായ ആവ്യാന്‍ തോമര്‍ പങ്കെടുത്തത്. ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവ്യാന്‍ തോമറിന് എഎപിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു.

ആവ്യാനൊപ്പം നിയമസഭാ അംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഭഗവന്ത് മന്‍, സഞ്ജയ് സിങ് എന്നിവര്‍ ആവ്യാനൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോള്‍ രാഘവ് ഛദ്ദ ബേബി മഫ്‌ളറിനൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എഎപിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലും ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

'കെജ്രിവാളിനെപ്പോലെ ആവ്യാന്‍ വേഷം ധരിച്ചതിനു പിന്നില്‍ അവന്റെ അമ്മ തന്നെയാണ്. വളര്‍ന്നുവരുമ്പോള്‍ കെജ്‌രിവാളിനെപ്പോലെ സത്യസന്ധനും കഠിനാധ്വാനിയുമായ ഒരാളാക്കി അവനെ മാറ്റാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കും. ഞങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ്', ആവ്യാന്റെ അച്ഛന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

നേരത്തെ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ വിജയാഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മഫ്‌ളറും കണ്ണടയും ധരിച്ചെത്തിയ ആവ്യാന്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ താരമായിമാറിയത്. കെജ്രിവാള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കറുപ്പ് മഫ്ളറിന് സമാനമായ മഫ്ളര്‍ അണിഞ്ഞെത്തിയ അവ്യാനെ 'ബേബി മഫ്ളര്‍' എന്ന പേരിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഡല്‍ഹിയിലെ എഎപി പ്രവര്‍ത്തകരായ രാഹുല്‍ തോമറിന്റെയും മികാഷിയുടെയും മകനാണ് ഒരു വയസുകാരനായ അവ്യാന്‍ തോമര്‍. അച്ഛനൊപ്പം തോളിലേറിയാണ് കുഞ്ഞു കെജ്രിവാള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഘോഷത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നതും. നേരത്തെ ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്ന ദിവസവും എഎപി അവ്യാന്‍ തോമറിന്റെ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

