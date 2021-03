ജയ്പുര്‍: ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ജയ്പുര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ ബെംഗളൂരു-ജയ്പുര്‍ ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം എത്തിയത് ഒരു അധിക യാത്രക്കാരിയുമായാണ്. ഒരു യാത്രക്കാരി ആകാശത്തുവെച്ച് ജന്മം നല്‍കിയ പെണ്‍കുഞ്ഞായിരുന്നു ആ അധികയാത്രക്കാരി

പുലര്‍ച്ചെ 5.45 നാണ് ജയ്പുര്‍ വിമാനം ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്നത്. ഉടന്‍ യാത്രക്കാരിക്ക് പ്രസവ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. വിമാന ജോലിക്കാരും യാത്രക്കാരിയായ ഡോ. സുബാന നസീറും ഇവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ജയ്പുര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഡോക്ടറും ആംബുലന്‍സ് സംവിധാനങ്ങളും തയ്യാറായിരുന്നു. വിമാനം ഇറങ്ങിയ ഉടന്‍ ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായി ഇരിക്കുന്നതായി വിമാന കമ്പനി അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില്‍ ഇന്‍ഡിഗോയുടെ ഡല്‍ഹി-ബെംഗളൂര്‍ വിമാനത്തിലും ഒരു യാത്രക്കാരി കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയിരുന്നു.

