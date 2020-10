ബെംഗളൂരു : ഡല്‍ഹി -ബെംഗളൂരു ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തില്‍ ആണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്‍മം നല്‍കി യുവതി. ഡൽഹിയില്‍ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള 6 ഇ 122 വിമാനത്തിലാണ് കുഞ്ഞിനെ മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസവിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 7.30 ഓടെ ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്നിറങ്ങിയ വിമാനത്തിലാണ് യുവതി ആണ്‍ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്.

വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വന്നതോടെ കുഞ്ഞിന് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇന്‍ഡിഗോയില്‍ സൗജന്യമായി യാത്രചെയ്യാനാകുമോ എന്ന ചര്‍ച്ചയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍.

