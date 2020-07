അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായുളള ഭൂമിപൂജയ്ക്കുളള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അയോധ്യ. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉള്‍പ്പടെ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ഭൂമിപൂജ നടക്കുന്ന ദിനത്തില്‍ രാംലല്ലയ്ക്കണിയാനുളള പുതുവസ്ത്രങ്ങള്‍ തയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ബാബുലാല്‍ ടെയ്‌ലേഴ്‌സ്. രാംലല്ലയ്ക്കായി വസ്ത്രങ്ങള്‍ തയ്ക്കാന്‍ അംഗീകാരമുളള ഏക തുന്നല്‍ക്കടയാണ് ബാബുലാല്‍ ടെയ്‌ലേഴ്‌സ്.

ശങ്കര്‍ലാല്‍ ശ്രീവാസ്തവ, ഭഗവത് പ്രസാദ് പഹാഡി എന്നീ രണ്ടു സഹോദരന്മാരുടേതാണ് ഈ തുന്നല്‍ക്കട. വര്‍ഷങ്ങളായി ഇവരുടെ കുടുംബമാണ് ദേവന്മാര്‍ക്കുളള വസ്ത്രങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ദേവന്മാര്‍ക്കുളള വസ്ത്രങ്ങളും സന്യാസിമാര്‍ക്കുളള വസ്ത്രങ്ങളും മാത്രമേ ഇവര്‍ തയ്ക്കാറുളളൂ.

'കഴിഞ്ഞ നാലുതലമുറകളായി ഭഗവാന് വേണ്ടിയുളള വസ്ത്രങ്ങള്‍ തയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ്.'ഭഗവത് പ്രസാദ് പറയുന്നു. ദൂരദര്‍ശന്‍ ചടങ്ങിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുളളവരും രാജ്യം മുഴുവനും തങ്ങള്‍ തയ്‌ച്ചെടുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച രാംലല്ലയെ കാണുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ സഹോദരന്മാര്‍.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാംലല്ലയ്ക്ക് വസ്ത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് മാത്രമേ ദേവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കൃത്യമായ അളവുകള്‍ അറിയാവൂ. 1994-ലാണ് ഇവരുടെ പിതാവായ ബാബു ലാല്‍ അന്തരിക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ കാലത്ത് തയ്യല്‍മെഷീന്‍ രാംജന്മഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയിരുന്ന് വസ്ത്രങ്ങള്‍ തയ്ക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോല്‍ കടയില്‍ തയ്ച്ച ശേഷം അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും.

'ഞങ്ങള്‍ ഠാക്കൂര്‍ജിക്കും(രാംലല്ല)സന്ന്യാസികള്‍ക്കും വേണ്ടി മാത്രമേ വസ്ത്രം തയ്ക്കാറുള്ളൂ. എല്ലാം ഠാക്കൂര്‍ജിയുടെ കൃപയാണ്. അയോധ്യയില്‍ ഒരു മനുഷ്യന്‍ ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായിട്ടായിരിക്കും ഉണര്‍ന്നെണീക്കുക. എന്നാല്‍ ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായിട്ടായിരിക്കില്ല അയാള്‍ ഉറങ്ങുക.' ശങ്കര്‍ ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

Courtesy: News 18

Content Highlights:Babu Lal Tailors is the only tailoring shop in Ayodhya authorised to stitch clothes for Ram Lalla