ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ. ബസവകല്യാൺ നാരായൺ റാവു(66) കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ബീഡറിൽ നിന്നുള്ള എം.എം.എൽഎയാണ് അദ്ദേഹം. ബെംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3.55-ഓടെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

സെപ്തംബർ ഒന്നിനാണ്‌ നാരായൺ റാവുവിന്‌ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരീച്ചത്. തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു.

നാരായൺ റാവുവിൻറെ മരണത്തിൽ കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അനുശോചിച്ചു.

