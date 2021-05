ഹൈദരാബാദ്: കോവിഡിനുള്ള അദ്ഭുത മരുന്നെന്ന പേരില്‍ വില്‍പന നടത്തിവന്ന ആയുര്‍വേദ മരുന്ന് വാങ്ങാന്‍ തടിച്ചുകൂടിയത് പതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍. ഒടുവില്‍ തിക്കും തിരക്കും. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എസ്.പി.എസ്. നെല്ലൂര്‍ ജില്ലയില്‍ കൃഷ്ണപട്ടണത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഇതിനു പിന്നാലെ മരുന്നിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ഐ.സി.എം.ആറിന് മരുന്ന് അയച്ചു നല്‍കാന്‍ ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. മരുന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നെല്ലൂരിലേക്ക് അയക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമായി.

കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ പോലും ലംഘിച്ചാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ മരുന്നിനായി കൃഷ്ണപട്ടണം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആയുര്‍വേദ ചികിത്സകനായ ബി. അനന്ദയ്യയാണ് മരുന്ന് നല്‍കുന്നത്. ഗ്രാമത്തിന്റെ സര്‍പഞ്ച് ആയിരുന്ന അനന്ദയ്യ, പിന്നീഡ് മണ്ഡല്‍ പരിഷദില്‍ അംഗവുമായിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ 21- മുതലാണ് അനന്ദയ്യ മരുന്നുവിതരണം ആരംഭിച്ചത്.

ഈ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താന്‍ എസ്.പി.എസ്. നെല്ലൂര്‍ സ്വദേശിയായ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജുവിനോടും ഐ.സി.എം.ആര്‍. ഡയറക്ടര്‍ ബല്‍റാം ഭാര്‍ഗവയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തില്‍ എത്രയും വേഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനും വെങ്കയ്യ നായിഡു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കുറച്ചുദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ആയുഷ് വകുപ്പില്‍നിന്നുള്ള ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘം കൃഷ്ണപട്ടണത്ത് എത്തിയിരുന്നു. മരുന്നിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘം വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് റിപ്പോര്‍ട്ടും സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. മരുന്ന് തയ്യാറാക്കല്‍, ചികിത്സാരീതി, മരുന്നിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലം തുടങ്ങിയവ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കണമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. മരുന്ന് കഴിച്ച ആര്‍ക്കും പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതിദത്ത മൂലികകളും തേനും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ചേര്‍ത്താണ് അനന്ദയ്യ മരുന്ന് നിര്‍മിക്കുന്നതെന്നും ഇത് കോവിഡ് ബാധിതര്‍ക്കും ശ്വാസകോശ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവര്‍ക്കും നല്‍കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. എസ്.പി.എസ്. നെല്ലൂര്‍ ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് ഓഫീസറും റവന്യൂ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസറും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മരുന്നു വിതരണം ചെയ്യുന്നയിടത്ത് കോവിഡ് നിയമങ്ങള്‍ പാലിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

content highlights: Ayurvedic medicine touted as miracle cure for COVID-19 to be sent to ICMR to test efficacy