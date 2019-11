ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആര്‍എസ്എസ് തലവന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവത്. ദശകങ്ങള്‍ നീണ്ട കേസിന് ഉചിതമായ പരിസമാപ്തിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിധി ഒരിക്കലും ഒരു വിജയമോ പരാജയമോ അല്ല. സമൂഹത്തില്‍ സമാധാനം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള എല്ലാവരുടെയും ശ്രമങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മോഹന്‍ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ക്രമസമാധാനം നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. രാമക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കാനായി എല്ലാവരും ഒന്നിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങള്‍ മറക്കണമെന്നും നമ്മില്‍നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ നിറവേറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിധിയെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള അവസാന പര്യവസാനമാണിത്. എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും വാദം കേട്ടു. എല്ലാവര്‍ക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. സഹായിച്ചവരും ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവരുമായ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. വിധിയെ വിജയമോ പരാജയമോ ആയി നാം കാണരുത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയിലെ ആര്‍.എസ്.എസ് കാര്യാലയത്തില്‍ വെച്ചാണ് മോഹന്‍ ഭാഗവത് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചത്.

പതിവിന് വിപരീതമായി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കാനും തയ്യാറായി.

നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'പ്രശ്‌നം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിച്ചു, അത് സംഭവിച്ചു. കേസിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വിലയിരുത്തുകയും സത്യവും നീതിയും ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു,' അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു

മഥുര, കാശി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കേസുകള്‍ ആര്‍എസ്എസ് ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റെടുക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ആര്‍എസ്എസിന്റെ ജോലി പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് സ്വഭാവ രൂപീകരണമാണെന്ന് ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

