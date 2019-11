ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യ കേസില്‍ കോടതി വിധി പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍. ചരിത്രപരമായ വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യഘടനയെ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഈ വിധി സഹായിക്കും. ഏല്ലാവരും സമചിത്തതയോടെയും വിശാലമനസ്സോടെയും വിധിയെ ഉള്‍ക്കൊള്ളണം. സമാധാനവും ഒരുമയും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു, രാജ്‌നാഥ് സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The Judgment of Hon'ble Supreme Court on Ayodhya is historic. The Judgement will further strengthen India’s social fabric.



I urge everyone to take the verdict with equanimity and magnanimity. I also appeal to the people to maintain peace & harmony after this landmark verdict. pic.twitter.com/DWnVRPuXMG