ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യയില്‍ തര്‍ക്ക ഭൂമിയുടെ അവകാശം ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ വിധി. തര്‍ക്കഭൂമി കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്ത് ക്ഷേത്രം പണിയാനുള്ള ട്രസ്റ്റിന് മൂന്നു മാസത്തിനകം രൂപം നല്‍കണം. കേസില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്ന നിര്‍മോഹി അഖാഡയെ സമിതിയില്‍(ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി) ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കു അയോധ്യയില്‍ തര്‍ക്കഭൂമിക്കു പുറത്ത് പകരം അഞ്ച് ഏക്കര്‍ ഭൂമി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരോ കേന്ദ്രമോ കണ്ടെത്തി നല്‍കണം.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്, ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ്.എ ബോബ്ഡെ, ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്, അശോക് ഭൂഷണ്‍, അബ്ദുള്‍ നസീര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഭരണഘടനാ ബഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഏകകണ്ഠമായിരുന്നു വിധി.

പുരാവസ്തു ഗവേണത്തിലൂടെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകള്‍ തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ബാബറി മസ്ജിദ് പണിതത് തരിശു ഭൂമിയിലല്ല. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിര്‍മിതിയുടെ മുകളിലാണ് ബാബറി മസ്ജിത് പണിതതെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍, പള്ളി നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടതിന് അടിയില്‍ ഒരു നിര്‍മിതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കാനാകില്ല; അതൊരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായിരുന്നാല്‍ പോലും- എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങള്‍ നമസ്‌കാരം നടത്തിയിരുന്നത്. പള്ളി മുസ്‌ളിങ്ങള്‍ ഒരു കാലത്തും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. രേഖകള്‍ പ്രകാരം 1857ന് മുന്‍പ് ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് പള്ളിക്ക് ഉള്ളില്‍ പ്രാര്‍ഥന നടത്താന്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പള്ളി നിര്‍മിച്ച് 325 കൊല്ലക്കാലം മുസ്ലിങ്ങള്‍ .

1949ല്‍ പള്ളിക്കുള്ളില്‍ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവെക്കുകയും 1992ല്‍ ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു. ഇത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു.

നിര്‍മോഹി അഖാഡയുടെ ഹര്‍ജികള്‍ തള്ളുകയും സുന്നി വഖഫ് ബോര്‍ഡിന്റെയും രാംലല്ല വിരാജ്മാന്റെയും ഹര്‍ജികളിലാണ് കോടതി വിധിപറഞ്ഞത്. മൂന്നായി വിഭജിക്കുന്ന അലബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി.

രാമന്റെ ജന്‍മസ്ഥലത്തിന് നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വമില്ല. എന്നാല്‍ രാമന് നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്.

ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് ആധികാരികതയുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പുരാതന യാത്രികരുടെ യാത്രാവിവരണങ്ങളെ കരുതലോടെ കണക്കിലെടുക്കണം. എന്നാല്‍ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈ കണ്ടെത്തല്‍ മാത്രം പോര. വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരക്രമങ്ങളുമൊക്കെ കോടതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ജഡ്ജിമാര്‍ ഏകകണ്ഠമായാണ് വിധിപ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്ന് വിധിപ്രസ്താവനയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിശ്വാസവും ആചാരങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

പള്ളിയില്‍ വിഗ്രഹം വെച്ചത് സംബന്ധിച്ച് സുന്നി വഖഫ് ബോര്‍ഡിന്റെ നിലപാട്

1987ന് മുന്‍പ് പള്ളി കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് തെളിവ് ഹാജരാക്കാന്‍ മുസ്ലിം സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ 1989 വരെ പ്രാര്‍ഥന നടന്നിരുന്നു.

നിര്‍മോഹി അഖാഡയ്ക്ക് നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അവര്‍ക്ക് പുരോഹിത വൃത്തിക്കുള്ള അവകാശമില്ല.

