പ്രയാഗ്‌രാജ്: 2005-ലെ അയോധ്യ ഭീകരാക്രമണ കേസില്‍ നാല് പ്രതികള്‍ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്. ഒരാളെ വെറുതെവിട്ടു. തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികള്‍ക്ക് 2.4 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ചുമത്തി. അയോധ്യ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന് പതിനാല് വര്‍ഷം തികയാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് പ്രയാഗ് രാജിലെ പ്രത്യേക കോടതി കേസില്‍ വിധി പറഞ്ഞത്.

2005 ജൂലായ് അഞ്ചിനാണ് അയോധ്യയിലെ തര്‍ക്കഭൂമിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന താത്കാലിക ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത്. തീര്‍ഥാടകരായി വേഷം മാറിയെത്തിയ ഭീകരര്‍ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ജീപ്പില്‍ ബോംബ് ഘടിപ്പിച്ച് സ്‌ഫോടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെപ്പും നടത്തി. ആക്രമണം നടത്തിയ അഞ്ച് ഭീകരരെയും സുരക്ഷാസേന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിലാണ് ഭീകരരെ വധിച്ചത്.

ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ അഞ്ച് ഭീകരരെയാണ് അന്വേഷണസംഘം പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവര്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനും ഗൂഢാലോചനയ്ക്കുമാണ് കേസെടുത്തത്. അറസ്റ്റിലായവരില്‍ ഒരാളെ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ന്നും നാലുപേരെ ജമ്മു കശ്മീരില്‍നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത്. നേരത്തെ ഫൈസാബാദിലെ കോടതിയിലാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവിടുത്തെ അഭിഭാഷകര്‍ പ്രതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തതിനാല്‍ കേസ് പ്രയാഗ് രാജിലെ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

