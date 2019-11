ലഖ്‌നൗ: മഞ്ഞുകാലത്ത് തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ അയോധ്യയിലെ പശുക്കള്‍ക്ക് പ്രത്യേക കോട്ടുകള്‍ വാങ്ങുന്നു. നഗരത്തിലെ വിവിധ ഗോശാലകളില്‍ കഴിയുന്ന പശുക്കള്‍ക്കും കിടാവുകള്‍ക്കുമാണ് അയോധ്യ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചണക്കോട്ടുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവംബര്‍ അവസാനത്തോടെ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത കോട്ടുകള്‍ ഗോശാലകളിലെത്തും.

നാലുഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതും ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ബൈഷിങ്പൂര്‍ ഗോശാലയിലെ പശുക്കള്‍ക്കാണ് കോട്ടുകള്‍ വാങ്ങുന്നതെന്നും അയോധ്യ നഗര്‍നിഗം കമ്മീഷണര്‍ നീരജ് ശുക്ല പറഞ്ഞു. നവംബറില്‍തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത നൂറുകോട്ടുകള്‍ എത്തുമെന്നും ഒരു കോട്ടിന് 250 രൂപ മുതല്‍ 300 രൂപ വരെയാണ് ചിലവ് വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ബൈഷിങ്പൂരിലെ ഗോശാലയില്‍ മാത്രം ഏകദേശം 1800-ലധികം കന്നുകാലികളാണുള്ളത്.

കിടാവുകള്‍ക്കായി മൂന്ന് ലെയറുകളിലായി നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടുകളാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. ചണത്തിനൊപ്പം മൃദുവായ തുണികള്‍ ഉപയോഗിക്കാനും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കാളകള്‍ക്കും പശുക്കള്‍ക്കും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനിലുള്ള കോട്ടുകളാണ് തയ്യാറാക്കുക. കാളകള്‍ക്ക് ചണം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന കോട്ടുകളും പശുക്കള്‍ക്ക് രണ്ട് ലെയറുകളുള്ള കോട്ടുകളും നല്‍കും- നീരജ് ശുക്ല വിശദീകരിച്ചു.

Content Highlights: ayodhya municipal corporation decided to buy special coats for cows in winter season