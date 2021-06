ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വവും വികസനപരിവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മികവുമായിരിക്കണം അയോധ്യയില്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അയോധ്യ ക്ഷേത്രനഗരിയിലെ വികസന പദ്ധതികളുടെ അവലോകനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ വെര്‍ച്വല്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ അയോധ്യയുടെ വികസനത്തിനായി യുപി സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുളള വികസന പദ്ധതികള്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥ് അവതരിപ്പിച്ചു. റോഡുകള്‍, അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വികസനം, റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന്‍, വിമാനത്താവളം എന്നിവയുടെ നിര്‍മാണം തുടങ്ങി നിരവധി വികസന പദ്ധതികളാണ് ക്ഷേത്രനഗരിയില്‍ യുപി സര്‍ക്കാര്‍ നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

അയോധ്യ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സാംസ്‌കാരിക ബോധത്തില്‍ കൊത്തിവെയ്ക്കപ്പെട്ട നഗരമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആത്മീയവും പ്രൗഢിയേറിയതുമാണ് അയോധ്യ. ഈ നഗരത്തിന്റെ പൊതുബോധം ഭാവിയിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാകണം. അത് ടൂറിസ്റ്റകള്‍ക്കും തീര്‍ഥാടകര്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടും - പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അയോധ്യ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും നഗരമായിരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടല്‍ ചടങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തില്‍ നിരവധി വികസനപദ്ധതികള്‍ യുപി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ക്ഷേത്രനഗരിയെ തീര്‍ഥാടന വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായുളള പദ്ധതികളാണ് അന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. 2018-ല്‍ തന്നെഅയോധ്യയില്‍ വിമാനത്താവളം കൊണ്ടുവരുമെന്നും ആദിത്യനാഥ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ്. നിലവില്‍ പ്രമുഖ വ്യക്തികള്‍ക്കായി വ്യോമഗതാഗതം നിലവിലുണ്ട്. ഇത് വിമാനത്താവളമായി മാറ്റാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം.

ഒപ്പം നഗരത്തില്‍ ശുദ്ധജലവിതരണം, ബസ് സ്റ്റേഷന്‍ നിര്‍മാണവും നവീകരണവും, പോലീസ് ബാരക്ക് തുടങ്ങി നിരവധി വികസനപദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഈ മാസം രണ്ടാംതവണയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. നേരത്തേ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ ആദിത്യനാഥ് പ്രധാനമന്ത്രിയും അമിത്ഷായും ജെ.പി.നഡ്ഡയുമുള്‍പ്പടെയുളള ബിജെപി നേതൃത്വമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

