ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യ കേസില്‍ സുപ്രീംകോടതി ചൊവ്വാഴ്ച വാദം കേള്‍ക്കല്‍ തുടങ്ങില്ല. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ഒരു അംഗം അവധിയിലായ സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

കേസ് ജനുവരി 29 ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ അംഗമായ ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്‌ഡെയാണ് അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്.

അയോധ്യകേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്ന സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുള്‍ നസീര്‍, ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷണ്‍ എന്നിവരാണ് ബെഞ്ചിലെ പുതിയ അംഗങ്ങള്‍. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചില്‍ ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ്.എ ബോബ്ദെ, ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍.

Content Highlights: Ayodhya Case Won't Be Heard By Top Court On Tuesday