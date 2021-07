ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളായ പുതിയ മന്ത്രിമാർക്ക് ഉപദേശങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള അനാവശ്യ പ്രതികരണം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ഉപദേശമായി നല്‍കിയത്‌.

മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായ മന്ത്രിമാരെയും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ സേവനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ച മോദി മുൻ മന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും അവരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും പുതിയ മന്ത്രിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി 12 മന്ത്രിമാരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്‌. 2022-ൽ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുളള മന്ത്രിമാരാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടംപിടിച്ചവരില്‍ കൂടുതല്‍.

Content Highlights: avoid speaking to the media unnecessarily ,PM Narendra Modi's advice to new ministers