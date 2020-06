ന്യൂഡല്‍ഹി: മെയ് 1 മുതല്‍ രാജ്യത്ത് 4450 ശ്രമിക് ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തിയതായി റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ വികെ യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവരെ 60 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിലെ ശരാശരി നിരക്ക് 600 രൂപയാണ്. ഇത് അധികനിരക്കല്ല. ഇതുവരെ 60 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തില്‍ റെയില്‍വേയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന വരുമാനം 360 കോടി രൂപയോളമാണ്. എന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തനച്ചെലവിന്റെ 15 ശതമാനം മാത്രമേ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മെയ് 1 മുതല്‍ ഇതുവരെ 4450 ട്രെയിനുകളാണ് സര്‍വീസ് നടത്തിയത്. 75-80 ലക്ഷം വരെയാണ് റെയില്‍വേയ്ക്ക് ഈ ഇനത്തില്‍ ചെലവായത്. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് യഥാക്രമം 85-15ശതമാനം എന്ന തോതിലാണ് ചെലവ് പങ്കിടുന്നതെന്നും വികെ യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.

