ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ട്‌ല തിറമുഖത്ത് പിടിച്ചിട്ട ചൈനീസ് കപ്പലില്‍ ഉള്ളത് ദീര്‍ഘദൂര മിസൈല്‍ നിര്‍മാണത്തിനോ, ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള റോക്കറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണെന്ന് ഡിആര്‍ഡിഒ. ദയ് സുയി യുന്‍ എന്ന ചൈനീസ് കപ്പല്‍ പാകിസ്താനിലെ കറാച്ചിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഖാസിം തുറമുഖത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് കപ്പല്‍ അധികൃതര്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്.

വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് കപ്പലില്‍ ഉള്ളതെന്നായിരുന്നു കപ്പലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതരെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡിആര്‍ഡിയിലെ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ വിളിച്ച് വരുത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.

കപ്പലില്‍ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ വന്‍ നാശനഷ്ടം വരുത്താനുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണെന്നാണ് ഡിആര്‍ഡിഒയിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും മിസൈല്‍ വിദഗ്ധരും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനും കാണ്ട്‌ല തുറമുഖ അധികൃതര്‍ക്കും നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പിടിച്ചെടുത്തവ ദീര്‍ഘദൂര മിസൈലിന്റെ മോട്ടറുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. 1,500 കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയുള്ള മിസൈലുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഇതുകൊണ്ട്‌ സാധിക്കും. പാകിസ്താന്റെ പക്കലുള്ള ഷഹീന്‍ 2 മിസൈലിന് 1,500 മുതല്‍ 2000 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ പ്രഹരപരിധിയുണ്ട്.

ഡിആര്‍ഡിഒയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ യുഎപിഎ നിയമം അനുസരിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യും. മാത്രമല്ല യു.എന്‍ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമായതിനാല്‍ വിഷയം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ യുഎന്നിനെ അറിയിക്കും.

പാകിസ്താനിലെ യുണൈറ്റഡ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജെനറല്‍ ടെക്‌നോളജി എന്ന കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങള്‍.

