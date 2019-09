ഗാന്ധിനഗര്‍: ട്രാഫിക് പോലീസ് ഓട്ടോ പിടിച്ചെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ജീവിതമാര്‍ഗം വഴിമുട്ടിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഗുജറാത്തില്‍ ഡ്രൈവര്‍ ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചു. ഗോമതിപുര്‍ സ്വദേശിയായ രാജു സോളങ്കിയെന്ന 48കാരനാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഫിനൈല്‍ കുടിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്.

ഒന്നരമാസം മുമ്പ് രാജുവിന്റെ ഓട്ടോ ട്രാഫിക് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ, കുടിശ്ശികയായ തേഡ് പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക 18000രൂപ അടയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജുവിന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രമായിരുന്ന രാജു ഒന്നരമാസമായി തൊഴില്‍രഹിതനായിരുന്നു.

മിതകാലിക്ക് സമീപത്തുനിന്നാണ് ട്രാഫിക് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഓട്ടോ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഓട്ടോ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്യാതിരുന്നതിനാലാണ് 18000 രൂപ അടയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആര്‍ ടി ഒയില്‍നിന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നത്. എന്നാല്‍ അത്രയും പണം അടയ്ക്കാന്‍ അച്ഛന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്നു മുതല്‍ ഓട്ടോ ആര്‍ ടി ഓഫീസിലായിരുന്നു. ഒന്നരമാസത്തോളം ജോലിയില്ലാതിരുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്- രാജുവിന്റെ മക്കളായ ഉജ്വല്‍ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിനോടു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഫിനൈല്‍ വളരെ കുറച്ച് അളവിലാണ് രാജുവിന്റെ ഉള്ളില്‍ചെന്നതെന്നും ഉടന്‍ തന്നെ സമീപത്തെ എല്‍ ജി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. പരിഷ്‌കരിച്ച മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമം നിലവില്‍ വന്നതോടെ രാജു കൂടുതല്‍ ഭയചകിതനായിരുന്നെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

