ചെന്നൈ: പെട്രോള്‍ വില വര്‍ധനയെക്കുറിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ പാര്‍ട്ടിനേതാവ് തള്ളിമാറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ബിജെപി തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ തമിഴിശൈ സൗന്ദര്‍രാജനോട് സംസാരിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് കതിര്‍ എന്ന ഓട്ടോഡ്രെവര്‍ക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായത്. വീഡിയോദൃശ്യം പ്രാദേശിക ചാനലാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

റോക്കറ്റിനെക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ കുതിച്ചുയരുന്ന പെട്രോള്‍ വിലയിലുള്ള ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് താന്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയുടെ അടുത്തെത്തിയതെന്ന് കതിര്‍ പറയുന്നു. 'ഒരു നിമിഷം ... അമ്മാ, കേന്ദ്രം പെട്രോള്‍ വില കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണല്ലേ' ഇത്രയും ചോദിച്ചതും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാര്‍ട്ടി നേതാവ് വി. കാളിദാസ് തന്നെ പിറകിലേക്ക് പിടിച്ചു തള്ളിയെന്ന് കതിര്‍ പറയുന്നു.

കതിരിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് തമിഴിശൈ സൗന്ദര്‍രാജന്‍ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്നതും മറുപടി നല്‍കാതെ മറ്റൊരാളുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവയിലൂടെ പ്രചരിച്ചു.

#WATCH Saidapet(Chennai): BJP leader V Kalidass pushes and hits an auto rickshaw driver who asked Tamil Nadu BJP Chief Tamilisai Soundararajan about petrol price hike (16.9.18) pic.twitter.com/5SRH60sb23 — ANI (@ANI) September 17, 2018

ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിമാറ്റിയതെന്നാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ വിശദീകരണം.

content highlights: Auto Driver Assaulted For Asking BJP Leader About Fuel Prices, Fuel Price Hike, BJP, Tamilisai Soundararajan