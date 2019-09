ന്യൂഡല്‍ഹി: മുഗള്‍ ഭരണാധികാരിയായ ഔറംഗസേബ് പിന്തുടര്‍ന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് പില്‍ക്കാലത്ത് അല്‍ ഖ്വയ്ദ, ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയ്ബ, ഇസ്ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയ ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്ക് വഴിതെളിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മുഖ്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്വി. മുഗള്‍ രാജകുമാരന്‍ ദാര ശികോഹിന്റെ അനുസ്മരണസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്വി ഈ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയത്. ദാര ദേശീയതയുടെ പര്യായമായിരുന്നെങ്കില്‍ സഹോദരന്‍ ഔറംഗസേബ് ഭീകരതയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നെന്നും നഖ്വി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഹിംസയും അടിച്ചമര്‍ത്തലും മാത്രം പിന്തുടര്‍ന്ന അരാജകവാദിയായ ഔറംഗസേബിനെ മതാന്ധന്മാരും ചില ഇടതുരാഷ്ട്രീയക്കാരും ഭൗതിക ചരിത്രകാരന്മാരും മികച്ച ഭരണാധികാരിയായി വാഴ്ത്തുന്നു. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും സംസ്‌കാരവും നശിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഔറംഗസേബിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതേ ചിന്താഗതിയാണ് ഇന്നത്തെ ഭീകരസംഘടനകളും നടപ്പിലാക്കുന്നത്, നഖ്വി പറഞ്ഞു.

ഒന്നാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഡല്‍ഹിയിലെ ഡല്‍ഹൗസി റോഡിനെ ദാരാ ശികോഹി റോഡ് എന്നും ഔറംഗസേബ് റോഡിനെ എപിജെ അബ്ദുള്‍ കലാം റോഡെന്നും പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്തത് നഖ്വി പ്രസംഗത്തിനിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഷാജഹാന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ പിന്‍ഗാമിയാവേണ്ടിയിരുന്ന ദാരയെ ഔറംഗസേബ് വധിക്കുകയായിരുന്നു. 2017 ല്‍ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ 'ഔറംഗസേബ് രാജ്' എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

ദാര ഒരു നല്ല മുസല്‍മാനായിരുന്നുവെന്നും എല്ലാ മതങ്ങളേയും ആശയങ്ങളേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നെന്നും ആര്‍എസ്എസ് നേതാവ് കൃഷ്ണഗോപാല്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തുള്ള 16 കോടി മുസ്ലിങ്ങളുള്‍പ്പെടെ പാഴ്‌സികള്‍, ബുദ്ധമതക്കാര്‍, ജൈനമതാനുയായികള്‍ തുടങ്ങിയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്നും കൃഷ്ണഗോപാല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ബിജെപിയും ആര്‍എസ്എസും ഇന്ത്യയുടെ മതേതരഘടന തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രചാരണം നടത്തുന്നവര്‍ക്കാണ് അത്തരം പ്രവൃത്തികളുടെ ചരിത്രമുള്ളതെന്നും കൃഷ്ണഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Aurangzeb Shared Same Thinking as Al-Qaeda, ISIS and LeT, Says Union Minister