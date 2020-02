ഹരിദ്വാര്‍: ജെഎന്‍യു, ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലകളെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമവും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേഷ് പൊക്രിയാല്‍. ജെഎന്‍യു, ജാമിയ എന്നിവയെല്ലാം മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇവയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്തുവിലകൊടുത്തും തടയുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 15ന് ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ സര്‍വ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരേ നടന്ന പോലീസ് അതിക്രമത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പോലീസ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി വിദ്യാര്‍ഥികളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരുന്നത്.

അതേസമയം, വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വലിയതോതില്‍ പ്രചരിച്ച് വിവാദമായതോടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത് തങ്ങളല്ലെന്ന് ജാമിയ സര്‍വ്വകലാശാല അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പോലീസ് അതിക്രമം വ്യക്തമായതോടെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസ് ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു.

