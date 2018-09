ന്യൂഡല്‍ഹി: തന്നെ സ്വാധീനിക്കാനായി ശ്രമം നടന്നതായി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ്‌ ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജിയുടെ വെളപ്പെടുത്തല്‍. ഹോട്ടല്‍ റോയല്‍ പ്ലാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് തന്നെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഓപ്പണ്‍ കോടതിയില്‍ ജസ്റ്റിസ്‌ വ്യക്തമാക്കി.

ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജിയും അരുണ്‍ മിശ്രയും ചേര്‍ന്ന ബെഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് 30ന്‌ കോടതി നമ്പര്‍ എട്ടില്‍ കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിസ്‌ ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജി വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്. ജഡ്ജിയെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.

ഈ കേസ് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് സ്വയം പിന്‍വാങ്ങരുതെന്ന് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ശ്യാം ദിവാന്‍ ജസ്റ്റിസ്‌ ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജിയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ജഡ്ജിമാരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമവും ഗൗരവകരമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ്‌ ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജി വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഫോണ്‍കോള്‍ വഴിയാണ് സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നതെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍ ആരാണ് സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേസിലെ വിധി പ്രസ്താവം മാറ്റിവെച്ചു.

മദ്രാസ് ഹൈകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജി അടുത്ത കാലത്താണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായത്.

