ഹൈദരാബാദ്: കോവിഡ് ബാധിതനായി നാല്‍പ്പത്തൊമ്പതുകാരന്‍ മരണപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഹൈദരാബാദില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കു നേരെ ആക്രമണം.. ഹൈദരാബാദ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് നാല്‍പ്പത്തൊമ്പതുകാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതും അതിഗുരുതരവസ്ഥയിലാവുന്നതും. എന്നാല്‍ രോഗിയുടെ മരണത്തിന് കാരണം ഡോക്ടര്‍മാരാണെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ട് ബന്ധുക്കള്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ പെരുകുകയാണെന്നും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് തെലങ്കാന ഡിജിപി അറിയിച്ചു.

ഹൈദരാബാദില്‍ മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കു നേരെ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോറില്‍ കൊറോണ സമ്പര്‍ക്കപട്ടികയിലുള്ളവരെ ചെന്നു കണ്ട് ക്വാറന്റൈനിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ടാഠ് പഠി ബാക്കല്‍ മേഖലയിലായിരുന്നു സംഭവം.രണ്ട് വനിത ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കു നേരെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായി. പോലീസെത്തിയാണ് ഇവരെ രക്ഷിച്ചത്.

ഇവിടെ ഇആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നേരെ കല്ലേറുമുണ്ടായെന്ന് എ.എന്‍.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡോറിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു നേരെ നടന്നത് ആൾക്കൂട്ടാക്രമണമാണെന്ന് എ.എൻ.ഐ. പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പോലീസ് സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്തു.

ഈ മേഖലയില്‍ 54 കുടുംബങ്ങളെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കി. പക്ഷെ പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധവും നിസ്സഹരണവും തുടരുകയാണ്. കോവിഡ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടിലുള്‍പ്പെടുത്തിയ മേഖലയാണിത്. പക്ഷെ നിലവില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് കളക്ടര്‍ മനീഷ് സിങ് അറിയിച്ചു.

