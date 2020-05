ന്യൂഡല്‍ഹി: ആത്മ നിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യ, ക്ഷീരവികസന മേഖലയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍. ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യകൃഷിക്കായി കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച മത്സ്യവികസന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും ക്ഷീരമേഖലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കടല്‍, ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യ കൃഷിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പദ് യോജന പ്രകാരം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 55 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ജോലി ലഭിക്കും.

കടല്‍, ഉള്‍നാടന്‍, അക്വാകള്‍ച്ചര്‍ മത്സ്യകൃഷിക്കായി 11,000 കോടിയുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പാക്കും.

മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങള്‍, മത്സ്യമാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ തുങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 9000 കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കും.

കേജ് കള്‍ച്ചര്‍, കടല്‍പ്പോച്ച കൃഷി, അലങ്കാരമത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങിയവയും മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള്‍, ലബോറട്ടറികള്‍, മത്സ്യബന്ധനത്തിനായുള്ള മറ്റു സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ തുടങ്ങിയവയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

അഞ്ചുവര്‍ഷംകൊണ്ട് മത്സ്യോത്പാദനത്തില്‍ 70 ലക്ഷം ടണ്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാകും.

മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്കുള്ള സാനിറ്ററി ഇംപോര്‍ട്ട് പെര്‍മിറ്റ് മൂന്നു മാസംകൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കും.

മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി, ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇളവുകള്‍ നല്‍കും.

ചെമ്മീന്‍ ഹാച്ചറികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കാലവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കും.

ക്ഷീരമേഖലയുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനായി 15,000 കോടി നീക്കിവെക്കും.

ഡയറി മേഖലയില്‍ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും മൂല്യവര്‍ധിത ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍, കാലിത്തീറ്റ നിര്‍മാണം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസിപ്പിക്കും.

ദേശീയ മൃഗരോഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടിക്കായി 13,343 കോടി നീക്കിവെക്കും. പശു, പോത്ത്, ആട്, പന്നി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കുളമ്പുരോഗ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് 100 ശതമാനവും നടപ്പാക്കും.

Content Highlights: atma nirbhar yojana- Dairy and fisheries infrastructure will be developed