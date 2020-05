ന്യൂഡല്‍ഹി: ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളില്‍ മാറ്റംവരുത്തുന്നതിന് ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവരും. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിച്ചടവുകള്‍ മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അത് മുടങ്ങിയതായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്. കോവിഡ് മൂലം കടബാധ്യതയില്‍പ്പെടുന്ന കമ്പനികള്‍ ഡിഫോള്‍ട്ട് വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടില്ല.

പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നടപടിയിലും തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുന്നതിന്‍മേലുള്ള നടപടികളിലും ഇളവ് വരുത്തും. നേരത്തെ ഈ ഇളവ് ആറ് മാസത്തേയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് നീട്ടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐബിസി നിയമത്തിന്റെ 240എ വകുപ്പ് പ്രകാരമായിരിക്കും ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കെതിരായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പാപ്പര്‍ പരിധി ഒരു കോടിവരെയാക്കി ഉയര്‍ത്തും. ഓര്‍ഡിനന്‍സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കമ്പനി നിയമം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരായ നടപടികളില്‍ ഇളവുവരുത്തിക്കൊണ്ട് കമ്പനി നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തും. കമ്പനികള്‍ സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍, വിവരങ്ങള്‍, അപേക്ഷകള്‍ തുടങ്ങിയവ നല്‍കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധി നീട്ടുന്നതിനൊപ്പം ഇത്തരം രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്തത് കുറ്റകരമായി കണക്കാക്കി കോടതി നടപടികളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഭേദഗതിയാണ് വരുത്തുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏഴ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് കുറ്റകരമായി കണക്കാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. ആഭ്യന്തര മധ്യസ്ഥതയിലൂടെയോ ആഭ്യന്തര മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയോ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ കമ്പനി നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഇറക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോര്‍പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജിലുണ്ട്. കമ്പനികള്‍ക്ക് സെക്യൂരിറ്റികള്‍ വിദേശത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കും. ചെറുകിട കമ്പനികള്‍, സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകള്‍ മുതലായവയുടെ തിരിച്ചടവ് വീഴ്ചവരുത്തുന്നതിനുള്ള പിഴയില്‍ ഇളവ് വരുത്തും.

Content Highlights: Atma Nirbhar Bharat- decriminalise Companies Act defaults, enhancement of Ease of Doing Business