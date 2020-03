ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയില്‍ മരിച്ച കൊറോണ ബാധിതന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച മരിച്ച എഴുപത്തിനാലുകാരന് മരണശേഷമാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കോവിഡ്-19 മരണമാണിത്.

ഞായറാഴ്ച നടന്ന സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ ബന്ധുക്കളാരും പങ്കെടുത്തില്ല. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തരാണ് മൃതദേഹം കടുത്ത സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളോടെ സംസ്‌കരിച്ചത്. ബന്ധുക്കളോട് വീടുകളില്‍ തന്നെ തുടരാന്‍ അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇരുപത് പേരില്‍ കൂടുതല്‍ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശവും നിലവിലുണ്ട്.

മരണശേഷമാണ് ഇയാള്‍ക്ക് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ഇയാള്‍ക്ക് മറ്റു ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തെലങ്കാനയില്‍ 70 പേര്‍ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സംസ്ഥാനത്തെ അതിഥിതൊഴിലാളികളോട് തെലങ്കാന വിട്ടുപോകരുതെന്നും അവര്‍ക്കാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണും താമസസൗകര്യവും സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കുമെന്നും ചന്ദ്രശേഖര റാവു അറിയിച്ചു. കേരളവും ഡല്‍ഹിയുമുള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ കൂട്ടമായി നിരത്തിലേക്കിറങ്ങിയ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹം തെലങ്കാനയിലുള്ളരോട് അവിടെത്തന്നെ തുടരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

