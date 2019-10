ശ്രീനഗര്‍: ശ്രീനഗറിലെ മാര്‍ക്കറ്റ് പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആക്രണം നടത്തിയത് തീവ്രവാദികളാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ലാല്‍ ചൗക്ക് ടൗണിന് സമീപമുള്ള ഹരി സിങ് മാര്‍ക്കറ്റിലാണ് ഭീകരവാദികള്‍ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഭീകരവാദികള്‍ക്കായി പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ആക്രമണത്തില്‍ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇവിടുത്തെ കടകളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച തെക്കന്‍ കശ്മീരിലെ അനന്തനാഗ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസിന് നേരെ നടന്ന ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തില്‍ 14 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

